Stadio, lancio di oggetti. Il sindaco: "Brutti gesti"

"Il dissenso e il disaccordo può essere espresso ma sempre in maniera civile, incontrerò presto i tifosi del Ponsacco che mi hanno chiesto un confronto". Vuol riportare la calma tra i tifosi dell’Fc Ponsacco e la stessa società calcistica locale il sindaco Gabriele Gasperini, informato dei fatti accaduti domenica scorsa allo stadio di viale della Rimembranza. La partita tra l’Fc Ponsacco e il Montenero di Prima categoria è stata sospesa nel secondo tempo dopo che i tifosi locali avevano iniziato a lanciare in campo oggetti, danneggiando anche lo stadio di casa recentemente ristrutturato. Una situazione che ha costretto l’arbitro dell’incontro a mandare le squadre negli spogliatoi prima del fischio finale ricorrendo anche alla chiamata ai carabinieri. "Gesti questi che come amministrazione stigmatizziamo – sottolinea il primo cittadino di Ponsacco, Gabriele Gasperini – si può essere d’accordo o meno con la squadra e la società ma non si può arrivare a compiere questi gesti. Non è una bella pubblicità per Ponsacco ed oltretutto si fa un danno alla squadra per cui si fa il tifo. I tifosi mi hanno chiesto un incontro e mi sono reso disponibile ad ascoltare e fissare un appuntamento". A Ponsacco sono diventate tre le società di calcio che partecipano ai campionati Figc: c’è la Mobilieri Ponsacco in Eccellenza, l’Fc Ponsacco in Prima categoria e l’Atletico Le Melorie in Terza. Al Comune spetta il compito di garantire una pacifica convivenza tra tutte queste realtà. "Noi come amministrazione siamo super partes – dice Gasperini – e che siano 1, 2, 3 o di più cerchiamo di essere mediatori per garantire una convivenza civile tra le società, anche per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi. L’amministrazione deve essere a servizio di tutti i cittadini e di tutte le associazioni o società che operano sul nostro territorio".

