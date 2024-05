Stadio, la doppia inaugurazione. Nel segno dei magnifici sette

Il centenario della nascita del calcio a Ponsacco celebrato (nel 1922 e non nel 1920 causa Covid ) con l’affissione di 16 quadri rappresentativi della storia rossoblù sul muro esterno dello Stadio Comunale che guarda viale della Rimembranza avrà un suggestivo seguito sabato 1 giugno alle ore 11. Verranno inaugurati all’interno del Comunale due progetti strettamente legati al mondo del calcio della Città del Mobile: sette murales dei più noti giocatori ponsacchini e il completamento del nuova tribuna centrale.

I murales creati da Gabriele Novelli con la supervisione dell’architetto Alberto Bartalini intitolata un “Tributo ai nostri campioni“ vedranno realizzate le immagini dei calciatori di Ponsacco che hanno giocato come titolari nel campionato di serie A, contribuendo a dare una maggiore visibilità nazionale a Ponsacco, sempre affiancati dagli sportivi che li hanno seguiti con attenzione ed affetto coniugandoli con l’appellativo "i magnifici sette". I loro nomi sono: sono: Lando Macchi,Luciano Chiarugi, Claudio Piccinetti, Emiliano Macchi, Leonardo Menichini, Adriano Lombardi, e Simone Iacoponi.

Il progetto è stato portato avanti dall’amministrazione comunale con la volontà di consolidare una riconoscenza sportiva ed emotiva ai sette concittadini che si sono conquistati uno spazio nella massima serie calcistica. E il 1 giugno sarà l’occasione per presentare agli sportivi un intervento da tempo necessario per rendere l’impianto più fruibile e a norma. Sarà infatti inaugurata la nuova tribuna centrale coperta.

La struttura è abilitata per accogliere quattrocento posti a sedere, corredata di poltroncine rossoblù, con uno spazio riservato al servizio stampa e un’area ben delineata e facilmente accessibile per le persone diversamente abili. Anche per le tribune che affiancano quella centrale e quella nella parte opposta riservata agli ospiti sono corredate con le poltroncine rossoblù. Sarà una festa rossoblù che finalmente potranno avere a disposizione uno stadio più confortevole.