Le campane suonano nel cuore della notte, allarme in paese: scherzo dei ragazzini

Volterra (Pisa), 17 giugno 2024 – Il suono delle campane, un richiamo per i fedeli a questa latitudine, ha iniziato a rimbombare per tutto il paese all’una di notte tra sabato e domenica. Prima il minuscolo campanile della chiesa che si trova nel centro della frazione di Villamagna ha rintoccato per qualche minuto, poi si è silenziato, e successivamente l’indesiderato concerto in notturna è ripreso per almeno una dozzina di minuti. Fino a quando alcuni residenti, balzati dal letto per il rumore, sono andati a controllare cosa stesse accadendo. La chiesa era sigillata, ma attorno alle campane era stato legato un tirante. Quindi ecco la ricostruzione: ignoti, presumibilmente un gruppo di ragazzini, sono riusciti a salire sul tetto, molto basso. Qui, hanno legato le campane a una cordicella. Alcuni residenti sono riusciti a individuare un ragazzo con indosso felpa e cappuccio, che è scappato a gambe levate. Sono stati allertati i carabinieri e dovranno essere valutati eventuali danni arrecati, a causa della bravata, al tetto della chiesa.