Spuntano gli scacchi giganti. Partite e lezioni gratuite

Scacchi giganti, tavolini allestiti e volontari pronti a insegnare le regole del gioco a chiunque voglia mettersi alla prova. A Calcinaia prende il via oggi un progetto che trasformerà piazza Villanova del cammino in uno spazio di incontro, apprendimento e socialità. Per dieci settimane consecutive, ogni venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19, la piazza ospiterà partite aperte a tutti grazie alla collaborazione tra il Comune e l’associazione Giochi in circolo, attiva nella promozione del gioco come strumento culturale, educativo e di prevenzione sociale. L’iniziativa nasce da un progetto civico avviato lo scorso anno, quando un gruppo di studenti delle scuole superiori fu coinvolto nella realizzazione di una scacchiera gigante direttamente sulla pavimentazione della piazza. Un intervento pensato inizialmente come gesto simbolico e decorativo ma che si è rivelato invece un’opportunità concreta per dar vita a un’area ludica permanente. Il Comune ha scelto quindi di potenziarne l’utilizzo investendo nell’acquisto di pezzi da scacchi di grandi dimensioni, oggi a disposizione di tutta la cittadinanza. Ogni settimana saranno presenti volontari pronti a guidare principianti e appassionati attraverso partite informali e lezioni gratuite, rendendo gli scacchi accessibili a tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. Oltre alla scacchiera gigante, saranno allestiti tavolini con scacchiere tradizionali per chi preferisce giocare in modo più raccolto. Il Comune sta inoltre valutando la possibilità di ampliare ulteriormente il progetto, coinvolgendo in futuro il tessuto associativo locale, i rioni storici e le realtà culturali del territorio con l’idea di dar vita a eventi tematici, tornei o iniziative che uniscano gioco, storia e identità collettiva.

Andrea Martina Torre