Sportello Geofor Tutte le aperture e le attività possibili

In piena attività lo sportello ambiente nel Comune di San Miniato. La sede di via Aldo Moro, al numero 133 A, è aperta due giorni la settimana, ovvero il martedì (dalle 8.30 alle 12.30) e il venerdì (dalle 14 alle 18). Tra le attività possibili allo sportello ambiente, oltre a fungere anche da punto informativo per tutto ciò che concerne le attività di Geofor, vi è anche la possibilità di ritirare, per le utenze domestiche e quelle non domestiche, il materiale necessario alla raccolta differenziata (ad esempio, sacchi e mastelli).