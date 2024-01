Sport in lutto per Fontana: "Nirvano ci mancherai"

Vuoto nel mondo dello sport volterrano, muore Nirvano Fontana. L’annuncio arriva proprio da quella che per tanti anni è stata la sua casa, l’Etrusca Volley. "Purtroppo una triste notizia. Questa mattina è mancato il nostro Nirvano – scrive l’associazione sportiva –. Un pilastro dell’Etrusca Volley ci lascia. Con profonda tristezza ti vogliamo ricordare così, sempre sorridente e pronto ad aiutare tutti. Ci mancherai tantissimo". Moltissimi i ricordi delle ultime ore da parte di tanti ragazzi ed ex ragazzi che hanno frequentato i campi. Molti sottolineano la passione di Nirvano per Volterra, per la vita associazionistica, il suo fare umile e collaborativo. Un saluto corale che arriva da una città intera che oggi ricorda quei valori che Nirvano ha insegnato e tramandato attraverso lo sport come la solidarietà, il saper fare squadra e il saper accettare le sconfitte in campo e nella vita. Un modo di vivere lo sport che era prima di tutto una palestra di vita dove poter imparare a crescere. "Con profondo dolore – scrive il sindaco Giacomo Santi – saluto Fontana, una figura storica del volley cittadino, che lascia un segno indelebile nel cuore di chi ha condiviso il campo con lui, accompagnando tante generazioni. La sua passione, dedizione, disponibilità e il suo carattere mite rimarranno nei ricordi di tutti noi. La sua memoria vivrà nei successi e nelle emozioni che lo ricorderanno". Un saluto che supera i campi del volley per abbracciare tutto il mondo dello sport, e non solo. "Persona speciale che ha dedicato gran parte della sua vita all’associazionismo – scrivono dal Basket Volterra – e allo sport volterrano… Ciao Nirvano".