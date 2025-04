Sport e solidarietà nel memorial dedicato a Matilde

BIENTINADomani sport e solidarietà si uniscono per un’iniziativa in ricordo di Matilde, la bambina scomparsa lo scorso anno dopo una lunga malattia. Alle 15,30, al campo sportivo di Bientina, "Memorial Matilde" tra gli ex Ragazzi del ’92 e i Giovanissimi Sextum. La partita è organizzata dall’associazione Lunperlaltro, impegnata in iniziative solidali e di sostegno alle persone fragili, con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Sextum Bientina e il supporto della famiglia di Matilde. "Siamo molto grati per questa occasione – dichiarano i genitori di Matilde, Valentina e Maicol – Nel periodo più duro, Bientina ci è sempre stata vicina e non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Così Matilde riuscirà a ringraziare tutti i bientinesi nel modo migliore, supportando iniziative a favore di persone e famiglie fragili del territorio. Pensiamo che sia il modo più bello di ricordarla". "E’ una iniziativa che nasce dal cuore", le parole di Massimo Anedda, presidente di Lunperlaltro. "Siamo onorati e orgogliosi di patrocinare questa manifestazione", hanno detto il sindaco Dario Carmassi e la consigliera allo sport Alessandra Castelli. "Sarà un momento speciale, come se Matilde fosse tra noi", il pensiero di Stefano Susini, presidente Sextum Bientina.