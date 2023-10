Spari contro due gatti. Il sindaco: "Inaccettabile"

Due gatti finiti nel mirino di una carabina ad aria compressa. Il primo se la caverà con una ferita alla coda, per il secondo gatto invece il quadro clinico si è fatto più critico, perché l’arma imbracciata da un anonimo ha colpito vicino al cuore della povera bestiola. E’ accaduto in località Sant’Antonio: due gatti feriti, di cui uno grave, e gli episodi che si sono consumati negli stessi giorni. Nessuno dei proprietari dei due sfortunati mici ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, ma dei fatti è stato informato il sindaco Francesco Auriemma. Precisazione: la carabina a aria compressa può essere di libera vendita ma, se la potenza viene superata, può essere considerata un’arma. E il maltrattamento di animali è un reato punibile. "Parlando con i proprietari degli animali, ho appreso che i gatti sono stati colpiti da proiettili riconducibili ad una carabina ad aria compressa; fortunatamente sono sopravvissuti - dice il sindaco Francesco Auriemma - questi gesti, oltre ad essere inaccettabili moralmente, si configurano come reato. Nutro speranza che nella nostra comunità non si verifichino più episodi di questa gravità".