Spaccio a ricreazione. Poliziotti tra le scuole

PONTEDERAPoliziotti a ricreazione. Un controllo pianificato dal commissariato di piazza Trieste è stato effettuato per le strade e le piazze del Villaggio Scolastico di Pontedera durante le ore di ricreazione, quando gli studenti dei cinque istituti Secondari di secondo grado frequentati da oltre 6.000 ragazzi e ragazze escono per la merenda. "Si è trattato di una operazione di polizia giudiziaria nel Villaggio Scolastico", specifica in una nota il vicequestore aggiunto Luigi Fezza, responsabile del commissariato di Pontedera.

Nel corso del controllo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati controllati diversi ragazzi. In particolare, un giovane maggiorenne di origine straniera, è stato sorpreso mentre consegnava droga a un minorenne. Lo spacciatore non frequenta alcun istituto del Villaggio. Si tratta, quindi, di uno spacciatore esterno alle scuole, ma noto ai ragazzi. Un fenomeno, quello degli spacciatori che si aggirano per le strade in mezzo alle scuole Secondarie di Pontedera in cerca di acquirenti della droga che non è nuovo. Un fenomeno alquanto preoccupante, che alimenta la microcriminalità oltre a rovinare la salute agli studenti e alle studentesse. Lo spacciatore è stato denunciato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti mentre il minorenne è stato segnalato alla prefettura di Pisa.

Uno studente minorenne, sorpreso con un documento rubato e un coltellino a serramanico oltre che con una dose di hashish, è stato denunciato per porto abusivo di arma e ricettazione e segnalato alla prefettura di Pisa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Altri tre minorenni stranieri, frequentatori del gruppetto cui facevano parte i primi, sono stati accompagnati in commissariato per l’identificazione e affidati ai genitori dopo essere stati denunciati perché sprovvisti di documenti per l’identificazione.

gabriele nuti