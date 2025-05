Sp 36 e i lavori. La riapertura?: "Ancora presto"

La Sp 36 resta sotto la lente. E’ una dette ferite più importanti che il maltempo del 14 marzo scorso ha lasciato sul territorio di Palaia, uno dei Comuni della Valdera più colpiti dall’alluvione che ha disseminato decine di smottamenti e frane. L’amministrazione comunale – guidata dalla sindaca Marica Guerrini – sta monitorando costantemente il lavoro della Provincia. Nei giorni scorsi è stato fatto un altro puntuale sopralluogo.

"Stanno realizzando un sistema di contenimento mediante gabbioni metallici riempiti con materiale lapideo, disposti lungo tutto il versante interessato dal dissesto e dei rivestimenti con geostuoie, fissate al terreno mediante ancoraggi metallici – si legge in una nota –. Le operazioni richiedono la movimentazione lungo la carreggiata di mezzi e manufatti pesanti. Pertanto, per garantire la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti, non è ancora possibile un’apertura al grande traffico a senso unico alternato".

Attualmente, il transito è consentito esclusivamente allo scuolabus e all’autobus che trasporta gli studenti da e per Pontedera. "Confidiamo di poter avere, quanto prima possibile, risposte più chiare circa le tempistiche di una parziale riapertura – conclude l’amministrazione comunale – una volta che l’iter dei lavori si sarà maggiormente strutturato".