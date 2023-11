Sotto la Rocca volano gli affitti. Movida e turismo sono la spinta. Il prezzo sale in doppia cifra

di Carlo Baroni

COMPRENSORIO

Affittare è sempre più caro. E sono tanti i fattori che incidono: con i mutui alle stelle si affitta di più e si compra di meno. Infatti il primo fattore che incide sull’aumento del costo degli affitti è l’inflazione. Un altro elemento che concorre all‘aumento dei prezzi degli affitti è il crollo dell’offerta di case in locazione in seguito alla decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi per avere un ritorno economico più

importante oltre alla possibilità

di rientrare in possesso dell’immobile per esigenze personali. Una casistica questa nella quale può essere incasellata anche San Miniato, dove gli affittacamere di varia tipologia spuntano come funghi, e dove c’è anche la spinta di un forte appeal del centro storico, grazie a turismo in sensibile creescita e alla presenza di un ventaglio di attività enogastronomiche che richiamano persone tutto l’anno. Tant’è che con la rilevaziondi ottovre – fonte Osservatorio Immobiliare – per gli immobili residenziali in affitto a San Miniato sono stati richiesti in media 9,44 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 15,12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E questo è il prezzo medio sul territorio comunale, percè in centro storico di può arrivare a pagare un’appartemento in locazione anche 850 euro al mese. Il prezzo medio è 700 euro.

Stabile invece il mercato immobiliare: per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti il, mese scorso in media 1.645euro al metro quadro, con un aumento del 2,56% rispetto ad un anno fa. "I dati sulle richieste di affitto – dice il sindaco DI San Miniato Simone Giglioli – specie per quanto riguarda il centro storico ci confermano l’interesse in forte crescita della città, ormai vocata con decisione al turismo e alla promozione delle sue tante rusorse culturali".

Uno sguardo nel comprensorio. Santa Croce: per gli affitti siamo a 7,,80 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 2,90%. A Castelfranco per un appartamento in affitto vengono richiesti oggi 6,76 euro al mese per metro quadro: -4,65% rispetto a ottobre 2022. A Montopoli siamo a 7,30 euro al mese per metro quadro, con una diminuzione del 13,81% su ottobre 2022. Infine Santa Maria a Monte: la fase è di stallo + 0,35% rispetto ad un anno fa.