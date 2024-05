"Sostieni i seminaristi". La campagna Shalom

Borse di studio per la formazione dei sacerdoti in Burkina Faso, in Benin ed ha in altri paesi poverissimi. "Nel nostro amato Burkina abbiamo sostenuto ad oggi 35 seminaristi dei quali ben 23 sono stati ordinati sacerdoti e sono in servizio nelle varie istituzioni e parrocchie – spiega una nota del movimento Shalom –. Alcuni seminaristi hanno lasciato per formarsi una famiglia ed oggi sono insegnanti, amministratori pubblici, e validi professionisti. Con le loro belle famiglie contribuiscono alla crescita del paese rischiando talvolta la vita a causa del terrorismo islamico". Attualmente Shalom sostiene tre studenti in Seminario ormai vicini all’ordinazione.Come poter contribuire? Come partecipare a questo progetto? Basta contattare Katia nella sede Shalom: [email protected]: La borsa annuale per adottare un seminarista è di 600 euro. Inoltre – precisa Shalom – un altro modo, è decidere di devolvere il 5xmille della propria dichiarazione dei redditi al Movimento.