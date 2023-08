"Sostenere Eunice a Pontedera: Italia Viva chiede più impegno bipartisan"

PONTEDERA

"La violenza non ha colore politico ed é compito di tutti dare risposte", scrive Italia Viva Pontedera in una nota. Ecco perchè l’Associazione Eunice deve essere sostenuta. " vista la gravità dei fatti che giornalmente succedono nel nostro Paese, dove ogni tre giorni circa una donna viene uccisa per mano di mariti, compagni o comunque familiari". Italia Viva ritiene "che le istituzioni tutte si attivino, per garantire la sicurezza delle donne che subiscono violenza e che denunciano".

In una delle sedute del consiglio comunale è stata approvata all’unanimità "una mozione per garantire all’Associazione Eunice una sede opportuna"Italia Viva Pontedera si è sempre prodigata "nelle varie sedi istituzionali, inclusa la commissione consiliare sanità e sociale, chiedendo – si legge – più e più volte di iniziare un percorso, il più unitario possibile, per dare forza alle associazioni del territorio che si occupano del tema. Abbiamo sempre chiesto a tutti di evitare discussioni di bandiera chiedendo un impegno bipartisan per lavorare sui temi".

"Ben vengano le panchine rosse ma a questo devono seguire i fatti ovvero l’istituzione di un centro antiviolenza per la Valdera con sede a Pontedera – chioda Italia Viva –. La nostra cittadina è servita da una importante stazione ferroviaria e arteria stradale che la rende fruibile da tutti".