Sosta, installati i nuovi parcometri Al via la gestione di Tirrenica mobilità

E’ scattato il nuovo affidamento del servizio di gestione e di controllo delle aree di sosta a pagamento del Comune a Tirrenica Mobilità, aggiudicataria del servizio. Una società specializzata nella gestione della sosta che svolge la propria attività in numerosi Comuni, tra cui Pisa e Livorno. La gestione del servizio per il Comune di Volterra consiste nella sostituzione di tutti i parcometri in uso con parcometri nuovi di fabbrica per un totale di 13 unità. I parcometri sono stati posizionati nelle ubicazioni precedenti aumentando di una nuova unità, installata in zona Gioconovo. Nei parcheggi di via dei Filosofi, della ex stazione e a Docciola, sono stati collocati i parcometri Strada Street Smart Touch che permettono, grazie allo schermo a colori di tipo touch di grandi dimensioni (ben 9.7"), in maniera assolutamente agevole ed intuitiva, i pagamenti degli abbonamenti alla sosta, quali gli abbonamenti per tre giorni, per sette giorni, il pagamento della sosta dei bus nel parcheggio ex stazione ed il pagamento dei camper in zona Docciola. Per quanto riguarda le modalità di pagamento è stato scelto di investire sulla dematerializzazione del pagamento e sulla digitalizzazione dello stesso. Oltre alle tradizionali monete, tutti i parcometri consentono il pagamento con bancomat e carte di credito, attraverso lettore chip card e contactless, nonché sono possibili pagamenti bancari in modalità online - microchip eo contactless - mediante device quali smartphone e smartwatch.

A completamento dei sistemi di pagamento, sono confermate le attuali app di pagamento Easy Park, Telepass Pay e Mooney Go. Le attività di controllo saranno svolte da personale specializzato di concerto con la polizia municipale, secondo un piano di controllo concordato.