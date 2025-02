"Sosta gratis in piazza Alighieri finchè il Cencione non sarà a posto"

E’ polemica sulla riapertura del Cencione (per metà) dopo la frana. "Per quali motivi un intervento in somma urgenza di messa in sicurezza del costone non sia stato messo in essere già a novembre quando il sito aveva già subito movimenti franosi? – attacca Forza Italia –. Si sarebbero così evitate le ulteriori spese che ora dovranno essere sostenute e che naturalmente ricadono sulle spalle dei cittadini". "La nostra presa di posizione si basa anche sul fatto che l’aver posizionato due file di geoblock non richiede un’attività progettuale di ingegneristica particolarmente complessa – ancora gli azzurri – e oltrettutto l’operazione risulta alquanto approssimativa perché manca uno spazio di manovra adeguato per parcheggiare negli stalli riaperti". Il coordinamento di Forza Italia propone all’amministrazione che finché’ il parcheggio di Fonte alle Fate non sarà di nuovo a completo servizio, venga concessa ai residenti la sosta libera nel parcheggio di Piazza Dante".