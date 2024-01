Sorpresa, Tramoni si è rimesso gli scarpini. Recupero più vicino dopo 133 giorni di stop

Il secondo giorno di lavoro dopo le vacanze invernali hanno riservato al Pisa quella che è probabilmente la notizia più importante dell’inizio del 2024: Matteo Tramoni è tornato a lavoro a San Piero a Grado. Centotrentatré giorni dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata negli ultimi minuti della partita vinta contro la Sampdoria nella prima giornata di campionato, dove segnò il gol del vantaggio e servì l’assist per il 2-0 di Arena. Negli scatti dell’allenamento di ieri (la squadra ha svolto una doppia seduta) pubblicati sui social dalla società, il numero 11 nerazzurro è stato ritratto correndo, anche con il pallone vicino, intento a proseguire il proprio lavoro di recupero vicino al resto dei compagni. A questo punto, l’interrogativo è lecito: sarà possibile un rientro in campo anticipato rispetto alla tabella di marcia? La risposta, immediata, sarebbe sì. Al momento della diagnosi, la società aveva comunicato un rientro previsto non prima della primavera o, meglio, ad aprile, per un tempo complessivo lontano dai campi di circa sette-otto mesi. Eccessivo, considerato anche un caso analogo in Serie B, quello di Jeremy Menez. Il francese, infortunatosi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro il 18 agosto nella sfida tra il suo Bari e il Palermo, è tornato tra i convocati il 9 dicembre, per quindi scendere in campo il 23 contro il Cosenza, per un totale di 127 giorni. Un rientro record, quello del trentaseienne, in un tempo già inferiore rispetto a quello del ventitreenne Tramoni. L’iter di recupero del più grande dei due fratelli corsi del Pisa sembra non avere subito intoppi, come rappresentato dal video condiviso dallo stesso giocatore a inizio dicembre su Instagram, dove era ripreso in palestra, svolgendo esercizi riabilitativi. Lecito pensare che la società non voglia precorrere i tempi, non rischiando l’esterno, sul quale Aquilani aveva posto tante delle proprie speranze in estate, prima del recupero. Allo stesso tempo, il fatto che sia già tornato a indossare gli scarpini, correndo sul campo e tornando a toccare il pallone, lasciano pensare a uno stato fisico pronto al rientro in campo per inizio febbraio (stuzzica l’idea di un rientro proprio per la sfida contro la Sampdoria, in programma il 10 febbraio all’Arena). Chissà che il buon proseguimento nel recupero sia stato la causa alla possibile apertura per una partenza di altri esterni, come Vignato. Senza dubbio,

Il recupero di Tramoni rappresenta il più grande colpo di mercato che il Pisa potesse sperare per questa stagione. Una volta pronto, tornerà senza dubbio al suo posto sulla fascia sinistra. Intanto, lui continua a correre, con la voglia dei tifosi – che hanno tempestato i social di messaggi di gioia – pronti a vederlo il prima possibile in campo.

Lorenzo Vero