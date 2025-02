El Sombrero di San Miniato Basso. Mezzo secolo di storia della discoteca in una sera

San Miniato Basso (Pisa), 20 febbraio 2025 – La notte è stata tutta color nostalgia. Come nelle attese. Del resto, il compleanno era davvero speciale. Straordinario successo di partecipazione per l’evento 50 Sombrero. Il longevo dancing discoteca era strapieno per l’occasione, con la presentazione del libro curato da Franco Polidori edito da Pacini di Pisa.

Celebrazione del 50° anniversario di El Sombrero

Una serata tra canzoni, video, tanta musica e spettacolo: perché El Sombrero, per mezzo secolo, e lo è ancora oggi, è stato scena di feste, spettacoli di altissimo livello, serate danzanti dove il ballo e la disco music l’hanno fatta da padrona.

Introdotto da Maurizio Bolognesi, conduttore dell’evento, è salito sul palco il sindaco di San Miniato Simone Giglioli per sottolineare ancora l’importanza del traguardo e della festa che gli è stata dedicata. Poi il giornalista Polidori ha fatto una breve presentazione del libro celebrativo che ripercorre la storia del locale, dalla prima intuizione, agli anni straordinari dei successi, per arrivare fino ad oggi, ancora punto di riferimento per giovani e meno giovani.

Contributi e testimonianze della serata

Un volume bello con immagini d’epoca, reso possibile dal contributo della Fondazione Crsm e di diverse aziende del territorio sanminiatese.

Ma torniamo alla festa. In successione il microfono si è aperto per Riccardo Nieri, Piero Bianchi e Anna Gaetani in rappresentanza del comitato 50 Sombrero. La serata è proseguita con i video e canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90 e dell’ultimo ventennio.

Infine tra un intermezzo e l’altro, ecco gli artisti tenuti in segreto fino all’ultimo dagli organizzatori; si sono esibiti: Max di Palma, gli Homo Sapiens (trionfatori del Sanremo ’77), Giulio Wilson per gli Inti Illimani, l’attore e comico Graziano Salvadori, il duo comico Jerry e Gelli e in chiusura Stefano Agnoloni. Esibizione anche per la scuola di ballo di San Miniato con sede alla Casa Culturale.

Durante la serata sono stati intervistati i Dj degli anni ruggenti: Stefano Matteoli, Giampaolo Giantini e Alessandro Susini. Applausi scroscianti per tutti.

E così avanti, a suon di musica, per celebrare il locale di San Miniato Basso, tanto conosciuto e sprezzato, da assumere anche il ruolo di posizione geografica. “Vengo dalle tue parti, dove ci si vede?”. “Facciamo al Sombrero”. Prima ancora che a San Miniato Basso. Musica.

Carlo Baroni