Sollievo Teatro Era: "La stagione si farà. A breve il cartellone"

Pontedera può tirare il fiato. "La stagione del Teatro Era si avvierà regolarmente e a breve sarà presentato il cartellone". Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi al termine del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana, che si è svolto ieri mattina a Firenze. Franconi, vicepresidente della Fondazione Teatro Toscana, ha sintetizzato in tre punti i passaggi salienti dell’assemblea. "Il primo – ha detto – è la certezza che la stagione al teatro pontederese partirà tra poco e lo stesso avverrà per il teatro di Rifredi, altra realtà che fa parte, assieme alla Pergola, di questa importante istituzione culturale di carattere nazionale". Il secondo elemento su cui pone l’attenzione è la conferma all’impegno di presidente della Fondazione della sindaca di Firenze Sara Funaro. "Il terzo è che, rispetto alle dinamiche sui bilanci per il prossimo triennio 2025 - 2027 – conclude – l’assemblea dei soci si riunirà per prendere le opportune decisioni e noi, come Pontedera, ne faremo parte come sempre abbiamo fatto all’interno delle dinamiche del teatro nazionale".

L’argomento principale del Cda era proprio il bilancio e la necessità di chiudere gli impegni del triennio nonostante quel milione di euro che manca nelle casse della Fondazione. Uno stallo che aveva fatto temere l’apertura di due delle sale che compongono il teatro Nazionale della Toscana: Pontedera e Rifredi. Nella giornata di ieri sono arrivate le conferme anche per quelli che saranno i primi due spettacoli che andranno in scena nei due teatri. Ad inaugurare la stagione al teatro Era il 20 novembre ci sarà la Coscienza di Zeno di Italo Svevo con Alessandro Haber per la regia di Paolo Valerio. La stagione completa sarà annunciata il 4 novembre, mentre la campagna abbonamenti partirà subito dal giorno successivo, martedì 5 novembre. La stagione di Rifredi sarà annunciata invece il 12 novembre e inaugurata dallo spettacolo in prima nazionale, in scena il 22 novembre, A.K.A Also Known As di Daniel J. Meyer regia di Angelo Savelli, una produzione proprio della Fondazione Teatro della Toscana.