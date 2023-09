Soldi alle famiglie e nuove attività a Terricciola: bando per incentivi

Un doppio bando, a sostegno delle famiglie e delle attività commerciali. A Terricciola, durante l’ultima giunta comunale, sono state votate due iniziative per promuovere nuove aperture e per sostenere economicamente negozi e cittadini. "Abbiamo stanziato le risorse – ha spiegato il sindaco Mirko Bini (nella foto) – per aprire un nuovo bando di aiuti alle famiglie e ai commercianti per il carobollette, mentre a breve sarà pubblicato un bando per incentivare nuove aperture nei nostri centri commerciali naturali". Un avviso che riguarderà i Ccn di Terricciola, Morrona, Soiana, Soianella, la Chientina e Selvatelle. "Era tutto pronto già nel 2019 e la presentazione era fissata il 5 marzo del 2020 – spiega il primo cittadino – il 4 marzo 2020 arrivò il Covid e quindi rimandammo tutto. Nel 2023 chi avesse o volesse presentarci un progetto di apertura di attività commerciale, può farlo. In funzione di un punteggio, i primi due migliori progetti riceveranno un contributo di 2.500 euro. Il bando valuta principalmente il luogo, la tipologia di attività e l’innovazione presentata oltre che alle disponibilità di parcheggio. Purtroppo il Covid ci ha fatto perdere due anni di lavoro, ma stiamo cercando di recuperare". In pratica sarà assegnato un punteggio in base alla tipologia di negozio e alla zona. Se, per esempio, si proporrà l’apertura di un alimentari in un luogo in cui gli alimentari non ci sono il punteggio sarà più alto, lo stesso varrà per i servizi offerti ai cittadini e ai turisti. "L’obiettivo – conclude – incentiviamo chi vuole investire qui, senza dare soldi a pioggia, ma sostenendo qualcosa che sia utile al paese in cui si apre".