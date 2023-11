Soldi agli studenti che scelgono il colle

L’amministrazione comunale ha finanziato il progetto PortAmi a Volterra promosso dagli istituti superiori Carducci e Niccolini, che ha l’obiettivo di facilitare la frequenza degli studenti provenienti dall’Alta e Bassa Valdicecina, dalla Val d’Elsa e dalla Valdera, nelle scuole superiori della città. "Per incentivare le iscrizioni negli istituti superiori della nostra città, anche questo anno, abbiamo finanziato il progetto – dichiara Viola Luti, assessora all’istruzione – che consentirà di potenziare il trasporto scolastico e di offrire misure a favore delle famiglie. L’importo stanziato di 8000 euro, per l’anno scolastico 202324, permetterà, infatti, di abbattere i costi dei servizi di trasporto e di acquistare libri di testo che verranno assegnati in comodato di uso gratuito agli studenti, rendendo possibile la realizzazione di interventi a sostegno delle famiglie e di iniziative di orientamento rivolte agli studenti in uscita dalle scuole medie".