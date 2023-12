Soiana rende omaggio con una mostra alla pittura di Pasquino Guerrieri

Tante persone presenti, molte delle quali amiche e conoscenti dell’artista, venuti anche da altri paesi per la mostra dei quadri di Pasquino Guerrieri, inaugurata a Soiana il 23 dicembre scorso dal sindaco di Terricciola, Mirko Bini. Presenti anche il critico d’arte Stefano Renzoni ed il nipote Sergio Panicucci. La mostra, organizzata dall’associazione Idee grazie al contributo della Fondazione Pisa ed alla collaborazione del Comune di Terricciola, vuole ricordare il cinquantesimo anniversario dalla tragica scomparsa dell’artista, che a soli 24 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Oltre al ricordo di Pasquino in quanto giovane straordinario e ben voluto da tutti, rimangono i suoi quadri che parlano di lui, principalmente del territorio di Soiana e dei sui straordinari paesaggi. La mostra, molto apprezzata, è anche finalizzata alla valorizzazione della sentieristica e del paesaggio locale ai quali, con grande maestria, l’artista faceva spesso riferimento nelle sue opere pittoriche, realizzate nel corso della sua breve vita. I cinquanta quadri esposti sono stati prestati principalmente dai suoi familiari e da altre persone alle quali Pasquino le aveva donate sono rappresentati nell’accurato catalogo realizzato dalla CLD Libri con la collaborazione di Daniele Buti. L’iniziativa ha offerto, inoltre, l’occasione per il coinvolgimento del Gruppo Giovani di Soiana, della parrocchia, della Misericordia di Soiana e Morrona delle associazioni locali che a loro volta ed in vario modo, hanno collaborato per la sua realizzazione. La mostra resterà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 dal 23 dicembre fino al 7 gennaio.