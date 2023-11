"Sindaco Ferrini sfoga sui Social: "Inaccettabile ciò che è Accaduto"

È un lungo sfogo quello che il sindaco di Castelnuovo Val di Cecina Alberto Ferrini affida ai social al termine di giorni complessi in cui tutta la Regione è stata impegnata con il maltempo, le alluvioni e i danni che ne sono conseguiti. "Premesso che conosco bene l’impegno dei pochi operai e che ne apprezzo la grande e generosa disponibilità; quello che è accaduto oggi non è tuttavia giustificabile". Il riferimento è alla giornata di sabato e gli interlocutori, quelli del servizio elettrico dopo le segnalazioni di guasto alla rete che hanno lasciato al buoio alcune zona anche in Valdicecina. "In questi casi la comunicazione tra Enel e istituzioni deve essere corretta e diretta – continua il primo cittadino –. Nemmeno la Protezione civile a Pisa era in grado di avere informazioni. Ho quindi potuto contare solo sul Prefetto che tramite il suo capo di Gabinetto è riuscito a darmi l’informazione richiesta ossia che entro le 22 il guasto sarebbe stato riparato. Ricordo che come al solito abbiamo dovuto fare noi quello che si poteva, mi riferisco ai gruppi elettrogeni collocati per farmacia e residenza per anziani".