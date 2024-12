Sindaci in rete per le festività natalizie: "Successo del mercatino, ha unito le comunità"

"Ci auguriamo sia un punto di partenza per altre iniziative insieme". Lo dicono i sindaci Loris Caprai di Montescudaio, Sandro Ceccarelli di Guardistallo e Claudia Manzi di Casale Marittimo che commentano l’iniziativa ’In attesa del natale 2024’, mercatino itinerante realizzato domenica 1 dicembre in via della Madonna a Montescudaio, domenica 8 nella piazza centrale e nel borgo di Casale e domenica 15 nella piazza della chiesa e per le strade di Guardistallo.

Artigianato locale, laboratori per bambini, frati, castagne, animali da accarezzare, musiche natalizie, Babbo Natale e la polenta della Pro Loco di Guardistallo realizzata anche ’in trasferta’ a Montescudaio e Casale oltre che nella struttura all’aperto di Guardistallo. Un impegno importante per il personale comunale e le associazioni di volontariato.

"Le tre giornate hanno permesso alla gente di spostarsi da un Comune all’altro - dicono i sindaci – Il Natale è la festa delle famiglie, che deve risvegliare lo spirito di comunità".