Silvia Squarcini si dimette: "Bata con la mia vita politica"

MONTOPOLI

Silvia Squarcini, candidata sindaca a Montopoli per il centrodestra, si dimette prima del consiglio di insediamento (che c’è stato ieri sera) e si toglie parecchi sassolini dalle scarpe. "Da parte di alcuni partiti della coalizione (composta, oltre che dalla Lega, il suo partito, da Fdi, Forza Italia e Noi Moderati, Ndr) – scrive Squarcini – non sempre c’è stata coesione in campagna elettorale e in alcuni momenti è sembrato che lavorassero per obiettivi diversi dai nostri. Anche per questa ragione ho deciso di non rappresentare la lista Per un’altra Montopoli in consiglio comunale. Coloro che vengono dal territorio porteranno in consiglio comunale le istanze dei montopolesi che ci hanno votato con una lista civica senza i vessili dei partiti".

"La mia esperienza politica finisce qui – dice ancora Silvia Squarcini (nella foto) – Ringrazio tutte le oltre 2.250 persone che ci hanno votato e fatto capire quanto il desiderio di cambiamento, comunque, ci sia a Montopoli. L’onore e l’onere di rappresentare questa importante fetta di popolazione lo lascio ad altri che sapranno portare avanti con competenza e dedizione il proprio mandato. Non posso nascondere che ci aspettavamo di più. Mi sono messa in gioco per vincere perché le condizioni sembravano esserci. Ci siamo dovuti scontrare con delle personalità forti, che forse non hanno mai accettato la mia candidatura e hanno agito di conseguenza".