"Sicuri di aver seminato bene a Milano"

di Ilenia Pistolesi

Volterra e la Valdicecina presenti di nuovo alla Bit, la vetrina più importante a livello nazionale per il settore turistico. Una miscellanea in cui il territorio ha presentato i suoi cavalli di battaglia, dalle meraviglie ultramillenarie di Volterra ai percorsi naturali, passando dalla geotermia come occasione turistica fino alle antiche miniere di Montecatini e alla Salina Locatelli, la fabbrica divenuta museo e visitata ogni anno da migliaia di curiosi. Il consorzio turistico ha partecipato anche quest’anno alla Bit di Milano all’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica.

Durante i 3 giorni della Borsa Internazionale del Turismo, Volterra e la Valdicecina sono state presentate a tante agenzie di viaggi, soprattutto del Nord Italia, e a numerosi buyers internazionali che hanno mostrato grande interesse per i tradizionali attrattori turistici della destinazione (gli etruschi, l’alabastro, la geotermia, la miniera di rame di Montecatini, le riserve naturali, il settore enogastronomico) ma anche per le novità che negli ultimi anni si sono aggiunte alla già ricca offerta di visite ed esperienze che offre il territorio: la Salina Locatelli, il museo dell’ex manicomio e l’anfiteatro romano. "Volterra e la Valdicecina, grazie alla posizione strategica nel cuore della Toscana e alla grande varietà di tesori che offrono ai loro ospiti, rappresentano un unicum nel panorama regionale che i milanesi, nella giornata di apertura al pubblico, hanno apprezzato tantissimo - sottolinea la direttrice del consorzio turistico Volterra-Valdicecina, Claudia Bolognesi - Per Volterra e la Valdicecina, l’hinterland milanese rappresenta un bacino di tutto rispetto visto che la maggior parte degli italiani che ogni anno visitano il nostro territorio provengono proprio da quella zona. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e siamo certi che ciò che abbiamo seminato porterà beneficio alle aziende del territorio. Un grande ringraziamento a tutti i soci del consorzio turistico che con il loro contributo, consentono alla nostra destinazione di essere presente ad appuntamenti promozionali così importanti e un grazie di cuore anche al sindaco Giacomo Santi, all’assessora al Turismo Viola Luti, al presidente della Fondazione Crv Roberto Pepi e al presidente della Siaf e del teatro Persio Flacco Davide Arcieri per essere passati a farci visita nello stand milanese".

Come detto, anche il teatro Persio Flacco e la scuola di Alta Formazione Siaf hanno preso parte alla fiera turistica di Milano. "Con il presidente Roberto Pepi e Davide Arcieri dell’Accademia dei Riuniti, abbiamo presentato ala Bit la promozione del teatro Persio Flacco, un esempio di teatro all’italiana, dal 1820 un vero vessillo di cultura, arte e spettacolo. Un interessante sistema, culturale il teatro e ricettivo il Campus Siaf – scrive Arcieri - che di fatto aumentano le potenzialità ed i servizi della città millenaria immersa nel verde, a pochi chilometri di distanza dal mare".