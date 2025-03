Sicurezza idrica. Vab in campo. Pulizia caditoie

Sono giornate di lavoro per la sicurezza idrica a Ponsacco. In questi giorni due squadre dell’associazione Vab hanno dato il via alla campagna per la sicurezza idrica relativa alla pulizia delle caditoie. Un intervento che ha riguardato prima la frazione delle Melorie per poi ampliarsi a tutto il territorio comunale. "Un grazie – commentano dalla Vab – ai nostri volontari che ogni giorno si rendono partecipi con passione e dedizione al servizio della comunità".

Associazione Antincendi Boschivi (V.A.B.) collabora da diversi anni con il Comune di Ponsacco per servizio di supporto alla protezione civile; tra le due parti è stata recentemente stipulata una convenzione vista "la necessità – come si legge nell’atto – di mettere in campo maggiori servizi ed attrezzature al fine di prevenire ed affrontare situazioni emergenziali come la prevenzione degli allagamenti sul territorio comunale ed altre criticità che si sono palesate nel corso del 2024". Una convenzione che dura due anni, fino a dicembre 2026 e per il quale si riconosce, a seguito dell’aumento delle spese e dei mezzi forniti in supporto, un contributo a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate, pari a 36 mila ero all’anno. "Investire nella Protezione Civile – ha detto il sindaco Gabriele Gasperini – vuol dire investire nella sicurezza della cittadinanza e del territorio. Abbiamo iniziato la pulizia delle caditoie. Così come sono già stati consegnati, nelle zone più a rischio, i sacchini di sabbia. Sono in preparazione altri 600 sacchi, i cittadini che ne hanno necessità, possono fare richiesta al Comune e li riceveranno a titolo gratuito. Il cambio di passo in Protezione Civile è già iniziato. La sicurezza prima di tutto".