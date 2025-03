Si svela il piano di investimenti

Dopo il raggiungimento dell’accordo sul rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche a Enel Green Power, il Comune di Pomarance si fa promotore insieme alla Regione di un incontro pubblico nel quale saranno illustrati i principali contenuti del piano industriale e le ricadute sul tessuto sociale ed economico dei territori geotermici. L’appuntamento, cui è invitata tutta la cittadinanza così come i rappresentanti delle imprese, è per giovedì 13 marzo alle 16.15 al teatro Florentia di Larderello. Saranno presenti, oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, tutti i sindaci delle aree geotermiche e il presidente dell’Unione Geotermica Italiana.

Si svelano, dunque, i contenuti del blindatissimo piano di investimenti che sigla una svolta storica per i territori geotermici. Piano cui la giunta regionale ha dato l’ok di recente dopo una delicata trattativa con il concessionario Enel Green Power. Un progetto di investimenti, da parte di Egp, che ammonta a 7,4 miliardi di euro in 20 anni. Spicca il miglioramento del collegamento stradale tra il raccordo autostradale Firenze-Siena in corrispondenza di Colle Val d’Elsa e l’area geotermica della Valdicecina, per 60 milioni di euro.