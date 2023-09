Si inaugura: "We Rise"

Sabato 30 settembre, a partire dalle 17, inaugura We Rise by Lifting Others (Ci eleviamo sollevando gli altri), nuovo progetto dell’artista Marinella Senatore, concepito per Peccioli e novità nella produzione dell’artista. Questa è, infatti, la prima volta in cui la Senatore ha realizzato un’architettura praticabile, pubblica e permanente. L’opera, di proprietà di Belvedere Spa, andrà ad accrescere il patrimonio del Macca di Peccioli, il primo esempio di museo d’Aate contemporanea a Ccelo aperto diffuso sul territorio, inaugurato lo scorso marzo. We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore è attivatore di effetti emozionali.