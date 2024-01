Si fingono carabinieri e truffano gli anziani

PONTEDERA

Allarme truffe agli anziani e non solo. I truffatori telefonano a casa spacciandosi per carabinieri e facendo leva sulla reazione emotiva della persona contattata, alla quale di solito dicono che il figlio, il nipote o una persona cara ha avuto un brutto incidente, chiedono somme ingenti di denaro o oggetti preziosi. Si parla di cifre molto elevate: 5mila euro, ma anche di più, in un caso si è arrivati a 10mila euro. Sono reati già accaduti in passato, ma negli ultimi giorni c’è una pericolosa recrudescenza. In particolare nella zona di Pontedera e del circondario.

L’impressione è che si tratta di una banda per organizzata, di veri e propri professionisti delle truffe, che si spostano da una zona all’altra della regione e del Paese per prendere di mira gli anziani. Anche se l’età delle vittime si è abbassata e purtroppo c’è anche chi non denuncia per vergogna o per paura della reazione dei familiari.

Invece è proprio con la denuncia che si può aiutare le forze dell’ordine a individuare questi delinquenti. La cosa migliore sarebbe riuscire a contattare il 112 mentre il truffatore è al telefono fisso di casa. In questo modo possono essere presi in flagranza. Il 112 può essere attivato anche dal cellulare.

Le chiamate di solito sono conversazioni lunghe perché in questo modo il truffatore, tenendo impegnata la possibile vittima, consente al complice di presentarsi subito a casa a prelevare i soldi o gli oggetti preziosi. La scusa è sempre la stessa: suo figlio, suo nipote, il suo familiare (e viene pronunciato il nome per dimostrare in questo modo la veridicità della chiamata) ha avuto un incidente, ha investito una ragazza e per risolvere la cosa chiudendola qui c’è bisogno di 5-8-10mila euro. Siamo in ospedale. Negli ultimi giorni sono una decina le persone cadute nella trappola dei truffatori che si fingono carabinieri. I carabinieri non telefonano a casa. Mai. Quindi se qualcuno si spaccia per loro è un truffatore.

g.n.