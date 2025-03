Si è spento a 93 anni. Giuliano Valiani

SANTA CROCE

E’ morto a 93 anni Giuliano Valiani, figura importante nel tessuto produttivo di Santa Croce e dell’intero comprensorio del Cuoio. Fondatore dell’omonima azienda – oggi Gruppo Valiani costituito da sei società, centro di assistenza nell’automotive di respiro regionale – proveniva da una modesta famiglia di contadini. Frequentò solo la scuola dell’obbligo e subito dimostrò di essere un giovane con vedute lungimiranti. All’età di 14 anni viene mandato ad imparare il mestiere di meccanico in un’autofficina in Valdinievole – la sua terra d’origine – e da qui inizia il suo impegno fatto di tante ore di lavoro, notti insonni, coraggio, intraprendenza e lungimiranza. Approda ancora giovane a Santa Croce dove si fa apprezzare e dove piano piano dà vita all’attuale azienda situata sulla Francesca Bis. L’eredità di Giuliano è ora nelle mani dei figli Alessandro, Massimo e Marco, e dei nipoti Vanessa, Filippo, Aristotele e Tommaso. Il funerale di Giuliano Valiani (nella foto) è fissato per le 15,30 di oggi nella Collegiata di Santa Croce dove la salma verrà trasportata dall’abitazione di via Francesca Nord dove è esposta da ieri. "Giuliano Valiani lo ricordo quando da bambino insieme a mio nonno andavamo alla sua officina per la via di Fucecchio per vedere a che punto erano i lavori sui primi Muletti Om della conceria – il ricordo del sindaco Roberto Giannoni – Naturalmente non mancavano discussioni sui conti da pagare, ma uno sguardo tra lui e mio nonno bastava a chiudere la faccenda. Dico questo perché personaggi come Giuliano mancheranno tanto al nostro territorio, la loro visione determinazione hanno fatto quello che oggi è il nostro paese. Sono vicino alla famiglia in questo triste momento. Sono convinto che gli eredi saranno in grado di portare avanti con successo l’azienda creata da Giuliano".