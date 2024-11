Si accende il Natale: "Basta leoni da tastiera"

Come promesso a Ferragosto, ieri pomeriggio Pontedera ha accesso con qualche settimana di anticipo le sue luci di Natale in centro. L’atmosfera natalizia è già entrata in città e con una grande inaugurazione si è dato il via a Natale ad Arte 2024, quest’anno in omaggio ai due artisti Enrico Baj, colui che ha costruito il Muro di Baj, e Giorgio Dal Canto, meglio conosciuto come Babb. "Vogliamo che sia un Natale ancora più di coesione e che veda ancora di più Pontedera protagonista grazie al suo tessuto commerciale, quindi ringrazio le associazioni di categoria e tutti quegli imprenditori che hanno deciso di contribuire, insieme all’amministrazione, a realizzare questa edizione 2024" le parole del sindaco Matteo Franconi. "C’è bisogno – dice – di continuare a contaminare di bellezza i nostri territori. Dico che quando si parla di bello abbiamo già fatto un salto di qualità importante. E questo lo dico anche ai leoni da testiera che spesso parlano ma non approfondiscono i temi ed il lavoro che c’è dietro. E magari sul balcone di casa propria ci sono le piante secche. È vero, il Comune deve essere il primo a fare la manutenzione ma chiediamo a tutti uno sforzo per migliorare ancora la nostra città che guarda al futuro con gli occhi dei suoi giovani e di quegli imprenditori che non si fanno spaventare dal momento perché siamo certi che tutti insieme faremo ancora più grande questa città". Un Natale che oltre ai 50.000 metri di fili luminosi in città, nelle prossime settimane vedrà al Palp la retrospettiva su Babb, le installazioni "100%Baj" a Palazzo Stefanelli e nel sottopasso di via della Stazione vecchia, poi la Baita di Babbo Natale sul piazzone, le installazioni luminose nei quartieri e nelle frazioni, i tradizionali alberi di Natale, i mercatini di Natale in centro e la ruota panoramica in piazza Garibaldi.