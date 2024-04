Si accascia a terra, dramma in campo. Giovane in condizioni disperate

Dramma e sgomento al campo sportivo Ballerini in località La Villa di Campi Bisenzio, dove gioca le partite interne del Campionato di Eccellenza Girone A il Lanciotto Campi Bisenzio. La garaera iniziata da appena quattordici, quando il numero sette del Castelfiorentino Mattia Giani, nato nel gennaio del 1998, residente a San Romano di Montopoli Valdarno, giocatore conosciuto ed apprezzato che ha militato in diverse società compreso le giovanili dell’Empoli ha calciato dal limite dell’area un tiro a mezza altezza impegnando in una bella parata il portiere locale Brunelli.

A quel punto Giani ha fatto un passo in avanti portandosi la mano destra sul petto e l’altra alla testa e accasciandosi al suolo, perdendo i sensi. I giocatori hanno subito compreso la gravità di quanto accaduto, mentre accorrevano dalle due panchine dirigenti e giocatori, e veniva allertato il 118 che inviava al campo de La Villa l’ambulanza della Misericordia di Campi Bisenzio, mentre era già in atto manovre del massaggio cardiaco. Queste naturalmente proseguivano per diversi minuti anche dopo l’intervento dei sanitari mentre sul posto giungeva anche una seconda ambulanza da Sesto Fiorentino. Intanto dalla tribuna dove erano ad assistere alla gara, scendevano in campo anche i genitori dello sfortunato calciatore mentre lo sgomento in campo e fuori era notevole. Dopo mezzora la Misericordia di Campi lasciava lo stadio di via del Tabernacolo trasportando all’ospedale fiorentino di Careggi il calciatore in condizioni gravissime.

Costernati tutti i giocatori, diversi anche in lacrime, sgomenti i dirigenti delle due squadre e gli sportivi che si radunavano nei pressi degli spogliatoi per conoscere l’evolversi della situazione.

Le condizione di Giani sono gravissime e monitorate. I medici stanno facendo il possibile, ma secondo un primo riscontro, il giovane sarebbe in fin di vita. Naturalmente la partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino è stata sospesa dall’arbitro Rinaldi di Empoli dopo aver raccolto le dichiarazioni dei dirigenti delle due squadre e spetterà al Comitato Regionale Toscano della Lega Dilettanti indicare la data del recupero dell’incontro. Giani ha anche un altro fratello più giovane, classe 2000, che gioca in serie D nel Legnago. In questo campionato ha segnato due reti dimostrando sempre il suo valore, ora lotta con la vita in ospedale.