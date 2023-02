Il movimento Shalom seleziona educatori in vista della prossima estate per organizzare con loro i campi estivi che sono un’occasione importante di educazione, gioco, e formazione per tanti bambini e ragazzi della zona. Il periodo di lavoro saràò dal 15 giugno al 31 luglio. Requisiti minimi: ragazzi e ragazze con almeno 19 anni di età, in possesso del diploma di scuola media superiore, con esperienza nel settore dell’educazione e animazione e muniti di patente. E’ richiesta attitudine al lavoro di equipe, capacità di sapersi relazionare in modo positivo con i minori e adattare alle situazioni, avere capacità di comprensione, disponibilità all’ascolto e al dialogo, Luogo di svolgimento: Comuni di San Miniato, Santa Croce, Fucecchio, Palaia, Fivizzano (campo residenziale). È previsto un compenso. Domande entro il 4 marzo. Seguirà colloquio con i candidati.