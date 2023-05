Sette nomi di donne per le piste ciclabili. Le proposte degli studenti

Toponomastica femminile e proposte degli studenti di alcune classi dell’Itis Marconi, dell’Ipsia Pacinotti e del liceo XXV Aprile. Dopo mesi di lavoro, approfondimento, studio i nomi delle donne per intitolare le piste ciclabili cittadine proposti dagli studenti sono i seguenti: Rossella Casini, Plautilla Nelli, Cornelia Fabri, Tosca Bimbi dal XXV Aprile, Anbara Salam Khalidi, Fede Galizia, Maria Montessori, Hedy Lamarr dall’Ipsia Pacinotti, Alfonsina Strada, Camilla Ravera, Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs dall’Itis Marconi. La commissione toponomastica del Comune di Pontedera ha incontrato gli studenti e accolto le loro proposte ieri mattina al Centrum Sete Sois Sete Luas. Il percorso seguito è stato quello di ricerca e approfondimento, con una caratterizzazione pubblica e partecipata subito accolta dall’amministrazione comunale, che ha manifestato apprezzamento per le tante idee arrivate dai giovani e per il lavoro svolto in classe. Le proposte saranno vagliate dalla commissione comunale, che proporrà alla giunta i sette nomi per altrettante piste.