Servizio Civile. I progetti e le scadenze

C’è tempo ancora fino al 18 febbraio per presentare la domanda per fare il servizio civile universale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il territorio del Valdarno i cui comuni (enti di accoglienza) fanno capo al municipio di Santa Croce, ente capofila, (ente titolare del servizio) hanno a disposizione 45 posti, suddivisi in base alle varie esigenze tra i comuni di Santa Croce, Castelfranco, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli. Il servizio civile dovrebbe iniziare nel mese di maggio 2025 e terminare esattamente un anno dopo. Il contratto prevede una retribuzione di 507,30 euro. I progetti per questa rete di enti sono 5 e sono articolati su 2 programmi. Il primo è quello in ambito culturale, il secondo ha scopo formativo nei servizi educativi, il terzo è rivolto all’ambito sociale, il quarto ai servizi e il quinti ha vocazione amministrativa.