Serie di lezioni sull’artista Banti

Nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Cristiano Banti, il comune di Santa Croce, in collaborazione con Nkey e Itermentis, organizza il corso di storia dell’arte dedicato a "Cristiano Banti e il Movimento Macchiaiolo, la toscana nell’ottocento". Un’occasione per immergersi nella pittura della nostra regione della seconda metà del diciannovesimo secolo e conoscere oltre alle opere il contesto culturale in cui nacquero le tele di Banti. Le iscrizioni sono aperte e gli interessati possono rivolgersi alla biblioteca comunale: 057130642-389850.