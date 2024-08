Serata tributo ai mattonai di Capanne

MONTOPOLI

Nella prima metà del secolo scorso molti capannesi, anche bambine e bambini, andavano in Piemonte a fabbricare i mattoni. A Capanne i mattonai costruirono la chiesa e molte delle case attuali. Dal 2004 in piazza Guido Rossa c’è il Monumento al Mattonaio e domenica sera, nella stessa piazza, ci sarà una cena che vuol essere un momento di festa e un tributo a queste persone. L’iniziativa è organizzata dal Centro commerciale naturale con Confcommercio, il Comune e la compartecipazione della Camera di Commercio-Terre di Pisa. L’appuntamento è per domenica 1 settembre alle 20. "Molto più di una cena – dicono la sindaca Linda Vanni e l’assessore al commercio Marzio Gabbanini – Un appuntamento importante per riscoprire la storia di Capanne". "Abbiamo il dovere di preservare e tramandare le nostre radici, anche grazie ad eventi come questo", le parole di Alessandro Simonelli presidente Area vasta Confcommercio. "La Cena del Mattonaio è un evento che avevamo ideato lo scorso anno e che tenevamo molto ad organizzare proprio per ciò che rappresenta per la storia del nostro territorio", ha aggiunto Maurizio Di Gioia, presidente del Ccn di Capanne. "Sarà una celebrazione e allo stesso tempo un bellissimo momento di festa", ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche Marilena Gambale e Lorenzo Vaglini, consiglieri del Ccn di Capanne. La Cena del Mattonaio sarà accompagnata dalla musica dei Cappè Trio. Per prenotare gli ultimi posti: La Botte Piena (347 1841701), oreficeria Flora (349 7330265), alimentari Nencioni (338 2677515), cartoleria Arte Scuola (380 3189937) e Il Barrino (339 3726350).