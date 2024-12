Sei spettacoli per la stagione teatrale di Pomarance. Apre le danze Stefano Fresi con "Dioggene"

Il Comune di Pomarance e Fondazione Toscana Spettacolo onlus presentano – in collaborazione con Officine Papage – la nuova stagione dei teatri di Pomarance: una programmazione per tutti i gusti, con sei spettacoli da gennaio a marzo 2025. Primo appuntamento il 19 gennaio con Stefano Fresi, con "Dioggene", tre monologhi in cui l’attore riflette con toni diversi su temi come la violenza degli uomini, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore.

Giovedì 6 febbraio la compagnia aretina Capotrave racconta con "Le Volpi", storia di corruzione nella provincia italiana. Protagonisti due politici e la figlia di uno di loro: cosa succede quando l’ambizione porta a prediligere interessi e tornaconti personali anche a scapito della cosa pubblica?

Giovedì 20 febbraio con "Spose. Il matrimonio del secolo", Marianella Bargilli e Silvia Siravo nella storia del primo matrimonio legale tra persone dello stesso sesso, celebrato nel 1901 in Spagna: vicenda avventurosa, tragica e ironica al tempo stesso, di due donne che ebbero il coraggio di battersi per il loro amore.

Giovedì 6 marzo torna Dario Ballantini con il suo spettacolo "Conseguenze di 40 anni nei panni di altri": un mosaico di personaggi, trasformazioni e racconti inediti, tutto da ridere, arricchito dalla musica dal vivo del fisarmonicista Marcello Fiorini.

Venerdì 14 marzo al Florentia arriva l’arte della clowenerie, con "Baloon Adventure": spettacolo per tutte le età, poetico e comico al tempo stesso, con protagonisti due clown alla ricerca di un palloncino sfuggito di mano.

La stagione si chiude giovedì 27 marzo con "Note Dinamiche", progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche toscane: in scena "Luna Park", spettacolo di danza contemporanea, con la regia di Angelo Egarese. Tutti gli spettacoli, eccetto Balloon Adventure, sono programmati teatro di Pomarance, con inizio alle 21.15. Gli abbonamenti prenotati potranno essere ritirati domenica 19 gennaio dalle 19.30 alle 20:45 al teatro i di Pomarance.