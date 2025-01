Seguono le ex in discoteca violando divieti e braccialetti. In manette un giovane e un uomo

PONTEDERA-SAN MINIATONella stessa notte, in circostante quasi identiche, i carabinieri di Pontedera e San Miniato hanno arrestato due uomini – un 22enne e un 56enne – che hanno violato il divieto di avvicinamento alle ex nonostante il braccialetto elettronico. Anzi, sono state proprio le segnalazioni dei due dispositivi a consentire il pronto intervento delle pattuglie ed evitare che le cose degenerassero. Il 22enne è stato rintracciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pontedera nelle vicinanze di una discoteca a Calcinaia, dove la ex era andata a ballare. Il sistema di monitoraggio del braccialetto elettronico ha rilevato la sua presenza nelle immediate vicinanze dell’ex fidanzata, facendo scattare immediatamente l’allarme alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Pistoia. I carabinieri di Pontedera sono intervenuti subito e hanno fermato il ventiduenne.

Lo stesso è successo a San Miniato Basso dove un 56enne di Montelupo, anche lui con braccialetto elettronico e divieto di avvicinarsi alla ex, è stato arrestato dai militari della radiomobile della compagnia di San Miniato in una discoteca dove si trovava la donna. Anche in questo caso l’arresto è stato possibile grazie al perfetto funzionamento del sistema di monitoraggio anti-stalking che ha segnalato la presenza dell’uomo nelle vicinanze della vittima. I due sono stati trattenuti in camera di sicurezza. Ieri mattina il giudice ha convalidato i due arresti e disposto l’obbligo per entrambi di presentarsi alla polizia giudiziaria due volte alla settimana con il mantenimento del braccialetto elettronico.

