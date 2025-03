Se il paese si racconta ai visitatori

Sono riprese le attività di "Un lungo racconto di terra e di uomini, esperienze di turismo lento a Montecatini Valdicecina", un progetto promosso dal Comune di Montecatini Valdicecina e finanziato dai fondi Pnrr "Attrattività borghi storici", in cui il territorio si mette in gioco, raccontando le proprie storie, tradizioni, i propri sogni per il futuro. Le attività si concluderanno nel maggio 2026.

L’iniziativa mira a dare un’opportunità a turisti e residenti per scoprire e conoscere più a fondo il patrimonio agricolo, culturale, paesaggistico e ambientale, la storia e le tradizioni che rendono unico questo angolo di Alta Valdicecina. Passeggiate a piedi, in bici, a cavallo o con gli asini, accompagnate da guide, esperti e dagli stessi abitanti: in questa direzione, sono previsti eventi legati alla valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale, incontri con le aziende agricole, esperienze di educazione ambientale, laboratori artistico-sensoriali, e molto altro alla scoperta di terre che hanno alle spalle secoli di storia.

Ed ecco che il 15 marzo il progetto celebra un abbraccio con Volterra, un’unione simbolica della Valle attraverso due gruppi che partiranno rispettivamente da Montecatini e Volterra incontrandosi a metà strada per un evento che sigla, in questa iniziativa, il sodalizio turistico tra i due Comuni. Un doppio ritrovo, alle 10 in piazza della Repubblica a Montecatini e in piazza Martiri della Libertà a Volterra per percorrere, a piedi, il tratto che congiunge i due Comuni, in un cammino suggestivo, ricco di storia e scorci paesaggistici mozzafiato.