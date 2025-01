Scuole, tre giorni di open day: "Servizi per le famiglie e bonus"

Open day a Palaia: "Venite a visitare le nostre scuole". E’ l’invito che l’Amministrazione Comunale di Palaia rivolge alle famiglie interessate perché si rechino a visitare la scuole situate nel territorio del comune. "Tre appuntamenti – dice il comunicato – in cui i genitori hanno l’opportunità di parlare con i docenti e con l’Amministrazione Comunale e insieme trovare le soluzioni più adatte per venire incontro alle necessità di tutti. La scuole del Comune di ogni ordine e grado sono sempre più vicine alle esigenze delle famiglie. Alle primarie niente scuola il sabato, con tempo corto con uno o due rientri per Forcoli e tempo pieno per Palaia. Per la scuola media tempo corto e possibilità di attività extra curricolari. Inoltre il servizio di pre-scuola gratuito, sia per le primarie che per la scuola media. Organizzazione del servizio di trasporto estremamente flessibile nel territorio dell’Unione Valdera e possibilità di di convenzioni con altri Comuni. E’ inoltre confermato il bonus una tantum di 150 euro a prescindere dal reddito e dalla residenza per ogni nuovo iscritto in prima media".

"Tutto questo fa da contorno alla qualità dei nostri insegnanti – dice la sindaca Marica Guerrini – e alle metodologie didattiche innovative e di eccellenza per preparare al meglio i nostri ragazzi e ragazze. Senza dimenticare che andare a scuola nei piccoli borghi favorisce le attività all’aria aperta e aumenta le opportunità di apprendimento extra curricolare". Per approfondire tutti questi aspetti sono state individuate tre date: scuola media a Palaia lunedì 13 gennaio dalle ore 17.30 alle 19, primaria di Focoli mercoledì 15 gennaio dalle 17.30 alle 19, primaria di Palaia giovedì 16 gennaio dalle 17.30 alle 19. Per ulteriori informazioni–Ufficio Turistico.

Pietro Mattonai