Scuole superiori a caccia di studenti. Contributi comunali a chi si iscrive. Ecco il bando per 12 borse di studio

VOLTERRAUn contributo comunale per promuovere le iscrizioni all’indirizzo classico dell’istituto Carducci, il geometri e l’agrario dell’itcg Niccolini. È stato pubblicato sul sito del Comune di Volterra, a seguito della delibera di giunta dello scorso novembre, un bando per sostenere le iscrizioni alle prime di questi tre indirizzi scolastici. I destinatari sono gli studenti e le studentesse che iscritti alle prime di classico, geometri e agrario. Il Comune mette a disposizione 2.400 euro, risorse di bilancio, da dividere in 12 borse di studio da 200 euro l’una, quattro per ogni indirizzo scolastico.

Tra i documenti da allegare alla domanda c’è l’attestazione Isee, la pagella e una lettera motivazionale in cui lo studente dichiara le ragioni per cui vuole frequentare quel determinato corso di studi. La domanda deve essere indirizzata all’ufficio istruzione del Comune di Volterra, consegnata a mano o via pec, e deve pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 15 aprile. Il contributo sarà liquidato a seguito di rendicontazione sulla frequenza scolastica, a conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, attestato tramite certificato di frequenza rilasciato dalla segreteria dell’istituto presso il quale lo studente si è iscritto. La misura Start Bonus è attiva da qualche anno a Volterra e fa parte di una delle misure messe in campo per salvaguardare alcuni percorsi di studio storici per il Colle etrusco. Un modo per contrastare il calo di iscrizioni e incentivare le famiglie e gli studenti a prendere in esame tutte le possibilità formative offerte sul territorio. Negli ultimi anni, soprattutto il liceo classico, è stato al centro del dibattito pubblico proprio per la carenza di iscritti, un dato che riflette l’andamento nazionale.