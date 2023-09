Scuola, “orientamento“ sulla pelle: "Creare i professionisti del futuro". Un progetto di Unic e conciatori

Il nome è ’Tanning Orienteering’. Si chiama cosi il progetto finalizzato a sensibilizzare i docenti delle scuole medie inferiori preposti alle attività di orientamento scolastico sulle opportunità professionali legate alla filiera della pelle. Il progetto – presentato al Poteco – è promosso da Unic col supporto di Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, delle amministrazioni comunali del distrettoe con il coinvolgimento degli del Cattaneo di San Miniato e del Checchi di Fucecchio. Tanning Orienteering mira a informare i professori degli istituti scolastici sulle diverse opportunità di studio e sbocco professionale legate all’industria della pelle: a questo fine i professori saranno coinvolti in un articolato percorso a confronto con imprenditori, rappresentanti del relativo comparto industriale, economisti, mondo dell’Università, della ricerca e Istituzioni nazionali. Il calendario di eventi promossi all’interno di Tanning Orienteering prevede anche la partecipazione dei docenti alla Fiera dell’Orientamento, a Milano. "Il progetto - spiega Francesco Pepe (Unic) - mira a soddisfare diverse istanze legate sia al contesto socio-economico che alle esigenze espresse dall’attuale mercato del lavoro. Oggi, spesso, alla domanda di posizioni lavorative da parte dell’industria manifatturiera non corrisponde un’adeguata offerta, con molti imprenditori dell’area pelle che non trovano risorse adeguatamente formate". A introdurre i lavori, insieme a Francesco Pepe sono intervenuti Marco Cavallini (Associazione Conciatori), Martina Giglioli (Consorzio Conciatori di Ponte a Egola), Gianluca Papini (Toscana Manifatture).

C. B.