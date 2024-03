Scuola Ecco il giornalino La Voce del Pertini

CAPANNOLI

L’Istituto comprensivo Sandro Pertini di Capannoli conta undici plessi tra Infanzia, Primarie e Secondarie distribuiti su tre Comuni (Capannoli, Terricciola e Lajatico). Proprio la complessità organizzativa e gestionale, che ovviamente è anche una ricchezza, ha spinto la dirigente Serena Balatresi, il corpo docenti e il consiglio di istituto a coinvolgere bambini e ragazzi in un nuovo progetto. Il giornalino della scuola che si chiama La Voce del Pertini. "Per ora è solo on line – dice la dirigente Balatresi – ma in futuro pensiamo anche di provare a stamparlo". La presentazione del giornalino dell’Istituto comprensivo di Capannoli c’è stata ieri mattina nell’auditorium della scuola in via Aldo Moro. Oltre alla dirigente Balatresi e alla presidente del consiglio di istituto, Gaia Veneziani, sono intervenuti alcuni docenti e alunni e studenti in rappresentanza dei vari plessi.

"Lo scopo di questo giornalino – le parole della dirigente Serena Balatresi – è quello di rappresentera l’unità del nostro istituto. Voci e anime messe insieme usando le parole che utilizziamo per conoscerci, parlarsi e presentarsi. La Voce del Pertini dovrà servire per dialogare tra noi e con il territorio. Dovrà essere uno strumento per rendere gli alunni cittadini consapevoli con il supporto degli insegnanti". "Si tratta di una iniziativa molto bella che pubblicizzeremo con tutti i genitori – ha detto la presidente Veneziani – E’ la voce della scuola". Entusiasti anche i ragazzi che hanno raccontato la loro prima esperienza da giornalisti, grafici, disegnatori, fotografi.

"Un’esperienza molto bella, da ripetere – ha detto uno di loro – Abbiamo imparato divertendoci". L’esperienza si ripeterà perché, come ha spiegato la preside Balatresi "il giornalisno di istituto ci accompagnerà per parecchio tempo".

gabriele nuti