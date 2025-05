La Ciclat Valdicecina ha 40 anni. Biondi: "Ci possiamo definire tra le più importanti cooperative"

VALDICECINALa Cooperativa Ciclat Valdicecina traguarda i primi 40 anni di attività. Si costituisce nel 1985 nella Valle del Diavolo con l’intento di svilupparsi sul territorio con l’obiettivo di garantire lavoro e occupazione alle famiglie dei Comuni della Valle. Con la presenza di importanti industrie sul territorio in breve tempo la cooperativa si sviluppa principalmente nei servizi di pulizie civili, pulizie industriali e manutenzione delle aree a verde. La svolta aziendale, economica e occupazionale si concretizza nel corso degli anni Duemila: Ciclat si specializza in più settori quali le bonifiche ambientali da amianto, le pulizie industriali, le pulizie civili in ambito industriale, sanificazioni ambientali, il facchinaggio e la logistica, la ristorazione, il portierato e la reception, la gestione e lo smaltimento rifiuti, la costruzioni di ponteggi in ambito industriale, la conduzione di impianti a biomasse, manutenzioni in ambito elettromeccanico, allargando i confini lavorativi oltre la Toscana.

Le donne rappresentano la forza maggioritaria della cooperativa, tanto che Ciclat eroga un compenso economico alla nascita di ogni figlio per ogni dipendente che partorisce. Ecco le parole del presidente Davide Biondi: "Oggi a distanza di quarant’anni ci possiamo definire tra le più importanti e rilevanti cooperative servizi di produzione lavoro di riferimento nella zona geotermica, della provincia di Pisa e dell’intera Toscana. Voglio ringraziare e ricordare tutti i protagonisti di questa lunga avventura, i presidenti tutti, in particolare uno dei fondatori Graziano Liberatore, e Giovanni Pisano un presidente lungimirante e abile nell’imprenditoria, i soci lavoratori, il collegio dei revisori, Confcooperative, lo studio commerciale Ghionzoli con noi dalla fondazione, e tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questo storico e importante traguardo. E tutti i dipendenti". Ciclat Valdicecina conta ancora un forte legame con il territorio, "dando occupazione e un rilevante contributo al tessuto socioeconomico nella zona della Valdicecina e della Val di Cornia - prosegue il presidente di Ciclat, che sottolinea "l’importanza di collaborare con le amministrazioni locali e dei committenti più significativi sul territorio come Enel Green Power, Altair Chemical srl, Smith International, Knaud srl e Scl Italia". Il presidente Biondi si sofferma sul fatto che la Ciclat "ha sempre operato nella ricerca di nuove attività migliorando di anno in anno. Abbiamo sempre rispettato i diritti societari dei lavoratori, dedicato tanto del nostro tempo, dei nostri anni, per dare occupazione e lavoro".