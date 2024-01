Scuola, dal Comune oltre 43mila euro

Il protocollo sottoscritto dal sindaco Gabriele Toti e dal dirigente dell’Istituto comprensivo da Vinci, professor Sandro Sodini, prevede l’erogazione da parte del Comune di 43.800 euro alla scuola per vari progetti. Parte delle risorse che verranno trasferite – circa 30.900 euro – arrivano dal ministero dell’interno e dal ministero per la disabilità tramite il "Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità". Il Comune stanzia 12.900 euro. I progetti saranno attuati in vari ambiti: educazione ambientale, pet therapy, psicomotricità, teatralità, musicoterapia, psicologa, mediazione culturale, logopedista, dialogando insieme. Proseguirà il percorso iniziato lo scorso anno per la creazione del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, con l’obiettivo di coinvolgere e far conoscere ai giovani le istituzioni.