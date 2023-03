Scuola chiusa per lavori "Prefabbricati in allestimento Pronti al rientro dopo Pasqua"

di Ilenia Pistolesi

A Montecatini Valdicecina si farà lezione a breve nei moduli prefabbricati che sono in fase di montaggio nel piazzale antistante l’ingresso della miniera, su una superficie di 237 mq. Sedici, in tutto, i moduli acquistati dal Comune, che verranno assemblati insieme e tinteggiati di bianco, e che riporteranno ‘a casa’ gli studenti della scuola media ‘Donegani’, il plesso scolastico chiuso a gennaio per lavori di natura straordinaria. Sono in tutto 60 studenti che, da oltre due mesi, fanno i pendolari fino alla scuola media ‘Jacopo’ di Volterra. Il costo dell’operazione supera i 200 mila euro.

"I moduli prefabbricati sono arrivati il 20 marzo ed è scattata la fase di posizionamento e assemblaggio – sottolinea il sindaco Sandro Cerri – intanto siamo nelle tempistiche del cronoprogramma che ci eravamo imposti. Azzardo un’ipotesi: i ragazzi torneranno a studiare nel capoluogo, dopo la trasferta in questi mesi a Volterra, al rientro delle vacanze di Pasqua. Ma è probabile che i nuovi moduli possano essere pronti anche in anticipo per fare lezione. Oltre al posizionamento e all’assemblaggio, sono in programma gli interventi per gli allacci di luce e acqua e per i collegamenti alla rete fognaria. Sono prefabbricati predisposti per 60 studenti, con aule e spazi riservati ai docenti e al personale scolastico. L’area Calderai, a pochi metri di distanza, sarà messa a disposizione per le ore di laboratorio e educazione fisica". Alcuni studenti che adesso frequentato la quinta elementare dal prossimo anno lasceranno Montecatini per scegliere le medie di Volterra.

"Ma avremo comunque i numeri per formare la prima media – dice il sindaco - su 19 bambini, sono 7 gli iscritti alla Jacopo di Volterra. I prefabbricati, come detto, sono strutturati per accogliere 60 studenti". E le tempistiche per il restyling della Donegani? "Entro l’inizio dell’anno scolastico nel 2024, i ragazzi torneranno a studiare nella loro scuola. Una previsione da sindaco uscente, certo, ma intanto posso dire che a breve arriverà il progetto esecutivo grazie al quale sarà possibile accedere a finanziamenti regionali". E ora incombe anche la scadenza del mandato a sindaco. "Spero di lasciare in eredità alla nuova amministrazione anche l’arrivo del finanziamento, oltre a lasciare un bilancio sano che consente di accendere un mutuo: serviranno circa 700 mila euro. La scuola non sarà demolita, ma ristrutturata. Le tempistiche per i lavori sono stimate in circa 7 mesi, ma temo i tempi della burocrazia".