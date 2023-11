Scuola, cercasi disperatamente un professore di matematica

Presidi ancora in cerca di supplenti da inviare in classe. Succede all’istituto superiore Carducci, da cui è scattato un interpello a livello nazionale da parte della dirigente scolastica Nadia Tani perchè manca, nella pianta organica, un professore di matematica e fisica per la sezione del liceo artistico all’interno del carcere. Una vera e propria caccia per ricoprire una cattedra di 4 ore settimanali. Una ricerca che si è estesa su tutto lo Stivale, un interpello che dall’istituto superiore Carducci è volato nelle scrivanie di tutti gli uffici scolastici regionali d’Italia. La premessa della richiesta è cristallina: la necessità di reperire un docente per la classe di concorso di matematica e fisica, per 4 ore settimanali fino al 30 giugno 2024, in orario pomeridiano nella costola carceraria del liceo artistico. Nell’interpello a carattere urgente, che porta in calce la data dello scorso 30 ottobre, si rimarca "la mancanza di disponibilità da parte dei docenti inseriti nelle graduatorie di istituto e scuole più vicine", oltre a sottolineare "la mancanza di disponibilità da parte di docenti che hanno presentato la Mad (ossia la piattaforma più usata per inviare le domande di messa a disposizione e candidarsi per docente supplente e personale Ata in tutte le scuole, ndr) in questo istituto".

Come detto, l’interpello è una misura scandita dall’urgenza, tanto che l’incarico di docenza in carcere, una volta espletate le pratiche che riguardano sostanzialmente i requisiti idonei di concorso, verrà assegnato immediatamente, ossia a partire da domani, 4 novembre, mentre il docente avente diritto avrà l’obbligo di assumere servizio inderogabilmente alle 12 del 6 novembre.