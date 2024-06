Scuola Ambasciatori dell’antica Grecia

SANTA MARIA A MONTE

L’antica Grecia in classe. Gli alunni della quinta della Primaria Rodari dell’Istituto comprensivo Carducci di Santa Maria a Monte sono stati protagonisti di un laboratorio artistico a cura della pittrice Manola Fanteria e a seguire di un’esposizione con relative descrizioni dei prodotti realizzati durante l’anno sull’arte greca. La prima parte del pomeriggio si è svolta in modalità laboratoriale. La pittrice Fanteria ha portato gli alunni ad un’esplorazione visiva delle arti greche attraverso un processo introspettivo sulle tracce che questo popolo ha lasciato per poi arrivare ad una rappresentazione della realtà artistico-espressiva con la tecnica degli acquerelli. Poi sono state aperte le porte del plesso per accogliere i genitori degli alunni e renderli partecipi della "mostra commentata". Gli alunni hanno presentato i manufatti relativi alla civiltà greca, realizzati durante l’anno scolastico insieme alle maestre Iolanda Cusimano, Barbara Baroni, Antonietta Ceglia, Cristina Citi, Martina Volpi, Letizia Ristori, Gerardina Graziosi e al maestro Riccardo Betti. Ad arricchire la splendida iniziativa, la partecipazione del dirigente scolastico Alessandro Imperatrice e della sindaca Manuela Del Grande che, con i loro interventi, hanno sottolineato l’importanza della conoscenza dell’antica Grecia, culla della civiltà occidentale.

L’altro progetto portato a termine nella scuola Secondaria di primo grado Carducci di Santa Maria a Monte è stato quello delle guide turistiche. La classe seconda D, accompagnata dalle docenti Comastri, Casotti e Marconi, ha restituito la visita ad alunni e docenti della Secondaria Galilei di Montopoli. "Ciceroni per un giorno", i ragazzi hanno guidato i coetanei per le vie del centro storico alla scoperta di cisterne medievali, la rocca con gli scavi archeologici, torri, chiesa Collegiata, museo Casa Carducci e la casa di Vincenzo Galilei, noto musicista e padre del più famoso Galileo.