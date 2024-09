Sculture, sport e archeologia. Peccioli accoglie la Coppa Sabatini

PECCIOLI

Ecco i nuovi appuntamenti a Peccioli. Martedì 10 settembre alle 18 verrà inaugurato in via Cavour aun nuovo murale dedicato a tre campioni del ciclismo e della Coppa Sabatini. Alla vigilia del 9° Giro della Toscana e a due giorni dalla 72° edizione della Coppa Sabatini, la nuova opera rende omaggio a Moreno Argentin, vincitore del trofeo pecciolese nel 1983 e nel 1990, Gianni Bugno, trionfatore nel 1987, e a Maurizio Fondriest, che si aggiudicò le edizioni del 1989 e del 1994. Via Cavour diventa così un luogo dedicato alla memoria e alla celebrazione dello sport più amato a Peccioli, e allo stesso tempo pilastro che sostiene i nuovi campioni, dal momento che nella parallela via Mazzini si trova da sempre il traguardo della Coppa Sabatini. Interverranno all’inaugurazione il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni, l’artista Riccardo Burchielli e, grazie all’Unione Ciclistica Pecciolese, Benjamin Thomas, medaglia d’oro nell’omnium alle Olimpiadi di Parigi 2024, che parteciperà al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini. Inoltre venerdì 13 settembre alle 21 a Ghizzano, ecco la visita guidata all’area archeologica con intrattenimento musicale dal vivo. Prenotazione obbligatoria allo 0587672158 o 0587936423.

Le nuove tecnologie multimediali si uniscono all’archeologia per raccontare e riscoprire, grazie alla realtà virtuale, l’importante chiesa di Santa Mustiola. Grazie all’allestimento luminoso si potranno ammirare i resti della cisterna costruita nel I secolo d.C., le tracce lasciate dalla piccola fortificazione longobarda indispensabile per la conquista di Volterra e infine la chiesa edificata qualche secolo più tardi, attorno all’anno Mille, con annesso un importante cimitero. L’intrattenimento musicale è a cura dell’Accademia Musicale Alta Valdera.